UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президент Словакии выступила за усиление восточного фланга НАТО

Автор: Валерия Полищук

Президент Словакии Зузана Чапутова выступает за усиление присутствия сил НАТО в Словакии. В частности, из-за угрозы вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Pravda.

Чапутова убеждена, что в интересах страны укреплять оборону восточной границы Словакии, а также всего восточного фланга НАТО союзными силами. Она также призвала не терять рассудительность, сохранять спокойствие и отличать факты от пропаганды.

"Среди российских требований есть такие, которые заслуживают внимательного рассмотрения. Например, предложение о запрете определенных систем вооружений в Европе, и поэтому имеет смысл продолжать диалог с ними. Но законные права России не включают в себя возможность решать судьбу других, независимо от их интересов", - сказал президент.

По ее словам, нынешняя ситуация требует разумных шагов и сильных ценностных позиций.

Президент Словакии отвергает требование России, чтобы страны, не входящие в НАТО, отказались от возможного вступления в Альянс, и чтобы некоторые страны-члены, в том числе Словакия, принимали технику и войска только с согласия РФ.

"Мы бы сегодня действовали против самих себя, если бы дали любой третьей стране, России или кому-либо еще, право наложить вето на обязательства, на которых строится безопасность Словакии", - сказала президент.

При это она добавила, что необходимо определить себя против возврата к временам, когда великие державы делили континент на сферы влияния.

Напомним, газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных войск в Словакии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуСловакияНАТО