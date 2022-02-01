Президент Словаччини виступила за посилення східного флангу НАТО

Чапутова переконана, що в інтересах країни зміцнювати оборону східного кордону Словаччини, а також всього східного флангу НАТО союзними силами. Вона також закликала не втрачати розсудливість, зберігати спокій і відрізняти факти від пропаганди.

"Серед російських вимог є такі, які заслуговують уважного розгляду. Наприклад, пропозиція про заборону певних систем озброєнь в Європі, і тому має сенс продовжувати діалог з ними. Але законні права Росії не містять можливість вирішувати долю інших, незалежно від їх інтересів", - сказав президент.

За її словами, нинішня ситуація вимагає розумних кроків і сильних ціннісних позицій.

Президент Словаччини відкидає вимогу Росії, щоб країни, що не входять до НАТО, відмовилися від можливого вступу до Альянсу, і щоб деякі країни-члени, в тому числі Словаччина, приймали техніку і війська тільки за згодою РФ.

"Ми б сьогодні діяли проти самих себе, якби дали будь-якій третій країні, Росії або кому-небудь ще, право накласти вето на зобов'язання, на яких будується безпека Словаччини", - сказала президент.

При цьому вона додала, що необхідно визначити себе проти повернення до часів, коли великі держави ділили континент на сфери впливу.