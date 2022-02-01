Президент Словакии выступила за усиление восточного фланга НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова выступает за усиление присутствия сил НАТО в Словакии. В частности, из-за угрозы вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Pravda .

Чапутова убеждена, что в интересах страны укреплять оборону восточной границы Словакии, а также всего восточного фланга НАТО союзными силами. Она также призвала не терять рассудительность, сохранять спокойствие и отличать факты от пропаганды.

"Среди российских требований есть такие, которые заслуживают внимательного рассмотрения. Например, предложение о запрете определенных систем вооружений в Европе, и поэтому имеет смысл продолжать диалог с ними. Но законные права России не включают в себя возможность решать судьбу других, независимо от их интересов", - сказал президент.

По ее словам, нынешняя ситуация требует разумных шагов и сильных ценностных позиций.

Президент Словакии отвергает требование России, чтобы страны, не входящие в НАТО, отказались от возможного вступления в Альянс, и чтобы некоторые страны-члены, в том числе Словакия, принимали технику и войска только с согласия РФ.

"Мы бы сегодня действовали против самих себя, если бы дали любой третьей стране, России или кому-либо еще, право наложить вето на обязательства, на которых строится безопасность Словакии", - сказала президент.

При это она добавила, что необходимо определить себя против возврата к временам, когда великие державы делили континент на сферы влияния.