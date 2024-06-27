Президент Словаччини вперше зустрінеться із Зеленським на саміті ЄС

За словами президента Словаччини, у четвер, 27 червня, у нього буде перша двостороння зустріч із президентом України, "який буде тут", у Брюсселі.

"Ми запланували, хоча я поки що не знаю, чи відбудеться вона, ще одну особисту двосторонню зустріч між нами також у Вашингтоні на саміті НАТО в липні. Це будуть дві зустрічі, які передуватимуть моєму офіційному візиту в Україну", - заявив Пеллегріні.

Президент заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із Зеленським. Зокрема, він хоче розповісти українському лідеру "про все, що, можливо, менше афішують у Словаччині, але робиться і вирішується у зв'язку з підтримкою України".

"Так, у Словаччині інколи виникає такий парадокс, що, можливо, риторика чи політична тактика - це одне, але я завжди кажу нашим союзникам, що вони мають судити про Словаччину на основі реальності, а не газетної статті, чи заголовка, чи якогось одного сильного речення", - пояснив Пеллегріні.