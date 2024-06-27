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Президент Словакии впервые встретится с Зеленским на саммите ЕС

Фото: президент Словакии Петер Пеллегрини (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Словакии Петер Пеллегрини впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произойдет на саммите ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

По словам президента Словаки, в четверг, 27 июня, у него будет первая двусторонняя встреча с президентом Украины, "который будет здесь", в Брюсселе.

"Мы запланировали, хотя я пока не знаю, состоится ли она, еще одну личную двустороннюю встречу между нами также в Вашингтоне на саммите НАТО в июле. Это будут две встречи, которые будут предшествовать моему официальному визиту в Украину", - заявил Пеллегрини.

Президент заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским. В частности, он хочет рассказать украинскому лидеру "обо всем, что, возможно, меньше афишируют в Словакии, но делается и решается в связи с поддержкой Украины".

"Да, в Словакии иногда возникает такой парадокс, что, возможно, риторика или политическая тактика - это одно, но я всегда говорю нашим союзникам, что они должны судить о Словакии на основе реальности, а не газетной статьи или заголовка, или какого-то одного сильного предложения", - объяснил Пеллегрини.

Помощь Украине от Словакии

Словакия с начала полномасштабного вторжения РФ предоставила Украине миллионы евро в виде гуманитарной помощи, включая продукты питания, воду, лекарства и медицинское оборудование. Однако власти отказываются от военной помощи.

Среди прочего, премьер Словакии Роберт Фицо отказался от участия Братиславы в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Однако граждане Словакии самостоятельно открыли фонд для того, чтобы собрать средства на снаряды. В частности, им удалось собрать несколько миллионов евро.

При этом Фицо резко раскритиковал инициативу граждан Словакии.

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