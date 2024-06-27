Президент Словакии впервые встретится с Зеленским на саммите ЕС

По словам президента Словаки, в четверг, 27 июня, у него будет первая двусторонняя встреча с президентом Украины, "который будет здесь", в Брюсселе.

"Мы запланировали, хотя я пока не знаю, состоится ли она, еще одну личную двустороннюю встречу между нами также в Вашингтоне на саммите НАТО в июле. Это будут две встречи, которые будут предшествовать моему официальному визиту в Украину", - заявил Пеллегрини.

Президент заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским. В частности, он хочет рассказать украинскому лидеру "обо всем, что, возможно, меньше афишируют в Словакии, но делается и решается в связи с поддержкой Украины".

"Да, в Словакии иногда возникает такой парадокс, что, возможно, риторика или политическая тактика - это одно, но я всегда говорю нашим союзникам, что они должны судить о Словакии на основе реальности, а не газетной статьи или заголовка, или какого-то одного сильного предложения", - объяснил Пеллегрини.