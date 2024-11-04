Президент Словаччини відхилив усі запити громадян приєднатися до ЗСУ

Як повідомляється, один із запитів був поданий громадянином Словаччини під час повноважень колишнього президента Зузани Чапутової, але його долю вирішив лише нинішній глава держави.

"Якщо громадяни Словаччини хочуть легально долучитися до бойових дій на боці української армії, вони повинні заздалегідь попросити у президента республіки дозвіл служити в збройних силах іншої держави", - пояснили в канцелярії словацького президента.

Там також зазначили, що якщо громадяни Словаччини приєднаються до ЗСУ без зазначеного дозволу, їм загрожує кримінальне переслідування.