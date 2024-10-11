Словаччина вже не може передавати Україні зброю, але допоможе по-іншому, - МЗС

Словаччина більше не постачатиме Україні військове озброєння. Проте країна знайшла інший спосіб допомагати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Словаччина більше не буде постачати Україні військові матеріали за рахунок запасів власної армії, оскільки, на його думку, у неї більше немає вільних грошей.

Однак країна знайшла інший варант допомоги українському війську. За словами Бланара, Словаччина хоче розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях.

Він пояснив, що це буде спільна робота з Німеччиною, яка фінансуватиме ремонт техніки, а Словаччина надасть приміщення.

Зауважимо, що ремонтна майстерня, яка розташована у військовій частині словацької армії в місті Міхаловце, почала працювати ще наприкінці 2022 року. А наразі, за словами Бланара, Словаччина хоче розширити її в рамках своєї допомоги Україні.