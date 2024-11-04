Президент Словакии отклонил все запросы граждан присоединиться к ВСУ

Как сообщается, один из запросов был подан гражданином Словакии в ходе полномочий бывшего президента Зузаны Чапутовой, но его судьбу решил только нынешний глава государства.

"Если граждане Словакии хотят легально принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии, они должны заранее попросить у президента республики разрешение служить в вооруженных силах другого государства", - пояснили в канцелярии словацкого президента.

Там также отметили, что если граждане Словакии присоединятся к ВСУ без указанного разрешения, им грозит уголовное преследование.