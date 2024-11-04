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Президент Словакии отклонил все запросы граждан присоединиться к ВСУ

Фото: президент Словакии Петер Пеллегрини (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все просьбы граждан страны присоединиться к украинской армии для участия в войне с Россией. С момента вступления в должность он официально получил четыре таких запроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.

Как сообщается, один из запросов был подан гражданином Словакии в ходе полномочий бывшего президента Зузаны Чапутовой, но его судьбу решил только нынешний глава государства.

"Если граждане Словакии хотят легально принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии, они должны заранее попросить у президента республики разрешение служить в вооруженных силах другого государства", - пояснили в канцелярии словацкого президента.

Там также отметили, что если граждане Словакии присоединятся к ВСУ без указанного разрешения, им грозит уголовное преследование.

Помощь Украине от Словакии

Напомним, что правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратило военную помощь Украине по государственным запасам еще осенью прошлого года после прихода к власти.

Недавно в МИД Словакии заявили, что страна больше не будет поставлять Украине военное вооружение. Однако страна нашла другой способ помогать Украине.

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