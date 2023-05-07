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Президент Словаччини ухвалила відставку прем'єра

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Неділя 07 травня 2023 19:59
Президент Словаччини ухвалила відставку прем'єра Фото: прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Словаччини Зузана Чапутова прийняла відставку Едуарда Хегера з посади прем'єр-міністра країни. Хегер оголосив про це після зустрічі з главою держави в президентському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

Хегер попросив відсторонити його від посади через кризу, що почалася з нещодавнього звільнення з уряду двох міністрів.

Очільник Міністерства сільського господарства Самуель Влчана попросив про відставку через субсидію, яку його сімейна фірма отримала від Міністерства охорони навколишнього середовища.

Зі свого боку міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер звільнився після екстраординарного виступу Едуарда Хегера на каналі RTVS, який він назвав "жахливою витівкою".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хеґер подав у відставку.

Додамо, що Словаччина має намір провести дострокові парламентські вибори у вересні.

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