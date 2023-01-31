Словаччина проведе дострокові вибори у вересні: чому це важливо для України
Словацький парламент затвердив плани скоротити свій чотирирічний термін повноважень на п'ять місяців та провести дострокові вибори 30 вересня після того, як правоцентристський кабінет програв вотум недовіри, а партіям не вдалося сформувати нову адміністрацію більшості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, на виборах зійдуться прозахідні ліберали та консервативна партія, включаючи партію Smer експрем'єр-міністра Роберта Фіцо, яка виступає проти відправки зброї Україні та зайняла скептичну позицію щодо західних санкцій проти Росії.
Опитування громадської думки показали, що Smer і її відгалуження під назвою Hlas іншого колишнього прем'єр-міністра, Пітера Пеллегріні, лідирують над партіями в уряді.
Словаччина, якам є членом НАТО та ЄС, досі активно підтримувала Україну, постачаючи піхотні машини, артилерію та батарею ЗРК С-300.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Словаччини готовий відправити 30 танків Т-72 до України, проте якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни.
Також раніше ми писали, що уряд Словаччини готовий обговорити з представниками України деталі щодо передачі своїх винищувачів МіГ-29.
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