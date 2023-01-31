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Словаччина проведе дострокові вибори у вересні: чому це важливо для України

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Вівторок 31 січня 2023 21:15
Словаччина проведе дострокові вибори у вересні: чому це важливо для України Фото: Словаччина проведе дострокові вибори у вересні: чому це важливо для України (tsoua.com)
Автор: Тетяна Степанова

Словацький парламент затвердив плани скоротити свій чотирирічний термін повноважень на п'ять місяців та провести дострокові вибори 30 вересня після того, як правоцентристський кабінет програв вотум недовіри, а партіям не вдалося сформувати нову адміністрацію більшості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, на виборах зійдуться прозахідні ліберали та консервативна партія, включаючи партію Smer експрем'єр-міністра Роберта Фіцо, яка виступає проти відправки зброї Україні та зайняла скептичну позицію щодо західних санкцій проти Росії.

Опитування громадської думки показали, що Smer і її відгалуження під назвою Hlas іншого колишнього прем'єр-міністра, Пітера Пеллегріні, лідирують над партіями в уряді.

Словаччина, якам є членом НАТО та ЄС, досі активно підтримувала Україну, постачаючи піхотні машини, артилерію та батарею ЗРК С-300.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Словаччини готовий відправити 30 танків Т-72 до України, проте якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни.

Також раніше ми писали, що уряд Словаччини готовий обговорити з представниками України деталі щодо передачі своїх винищувачів МіГ-29.

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