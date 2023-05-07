Президент Словакии приняла отставку премьера

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку Эдуарда Хегера с должности премьер-министра страны. Хегер объявил об этом после встречи с главой государства в президентском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

Хегер попросил отстранить его от должности из-за кризиса, который начался с недавнего ухода из правительства двух министров.

Глава Министерства сельского хозяйства Самуэль Влчана попросил об отставке из-за субсидии, которую его семейная фирма получила от Министерства охраны окружающей среды.

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Растислав Качер уволился после экстраординарного выступления Эдуарда Хегера на канале RTVS, которое он назвал "ужасной выходкой".

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подал в отставку.

Добавим, что Словакия планирует провести досрочные парламентские выборы в сентябре.

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