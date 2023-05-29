Президент Словаччини: допомагаючи Україні, ми стримуємо РФ якомога далі від наших кордонів

"Давайте переконаємося, що ми можемо не лише створити простір свободи та демократії в Європі, а й зберегти його", - сказала вона.

Чапутова нагадала, що ефективність та почуття єдності Євросоюзу підтвердилися під час енергетичної кризи та запровадження спільних санкцій проти Росії у зв'язку з її агресією в Україні.

За словами Чапутової, допомога підданій державі - це не тільки вираження міжнародної солідарності, а й інструмент самооборони.

"Допомагаючи Україні, ми тримаємо російського агресора якнайдалі від наших кордонів, а також допомагаємо собі", - додала вона, натякаючи на експансіоністську риторику Кремля.

Вона наголосила, що події, що відбулися на території України, є безпрецедентним вчинком, якому не місце у 21 столітті. Президент Словаччини додала, що необхідно поважати міжнародне право і водночас карати тих, хто його порушив.

Допомога від Словаччини

Рік тому Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Тоді це підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер. Нещодавно міністр оборони Словаччини Мартін Скленар повідомив, що цей комплекс і досі виконує свої задачі в Україні.

У квітні стало відомо, що Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.

Також новий глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський заявив, що позиція країни щодо України після приходу нового уряду не змінюється. Словаччина й надалі надаватиме підтримку та допомогу.