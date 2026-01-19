ua en ru
Главная » Новости » В мире

Президент Сирии отложил поездку в Берлин: в чем причина

Сирия, Понедельник 19 января 2026 06:10
Президент Сирии отложил поездку в Берлин: в чем причина Фото: Президент Сирии Ахмед аль-Шараа (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Сирии Ахмед аль-Шараа отложил визит в Германию на фоне боев с курдами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Как отметил представитель федерального правительства Германии, поездка сирийского лидера, запланированная на понедельник и вторник, 19 и 20 января, была отложена без определения новых дат. Официальной причиной названы события внутри Сирии, требующие личного присутствия главы переходной администрации.

Ожидалось, что во время пребывания в Берлине аль-Шараа проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, а также встретится с рядом министров и представителей немецких деловых кругов.

Среди главных тем переговоров должны были быть вопросы возвращения сирийских беженцев и возможное участие Германии в послевоенном восстановлении страны после почти 14 лет гражданского конфликта.

В то же время, пишет издание, визит изначально сопровождался спорами. Приглашение в Берлин сирийский лидер получил еще в ноябре, однако курдские и алавитские общины в Германии резко критиковали его приезд. Они обвиняли сирийские власти в притеснениях этнических и религиозных меньшинств и анонсировали массовые протесты во время пребывания аль-Шараа в стране.

Обострение в Сирии

Как сообщалось, десятки курдских боевиков покинули Алеппо. В то же время сирийская армия заявляет, что продолжает операцию по очистке города, где, по ее данным, остаются вооруженные формирования, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

Обострение в Алеппо углубило противостояние между новой властью Сирии и курдскими силами, которые опасаются правительства президента Ахмеда аш-Шараа.

США и другие государства поддержали режим прекращения огня, однако курдские подразделения отказались оставить свой последний опорный пункт в городе.

Также была информация, что сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада, которые бежали в Россию после его падения, перечисляют миллионы долларов потенциальным бойцам, надеясь разжечь восстание против нового правительства и вернуть утраченное влияние.

