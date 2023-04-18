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Президент Швейцарії заявив, що робить все можливе, щоб "серйозно застосувати" санкції проти РФ

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Швейцарія, Вівторок 18 квітня 2023 15:12
Президент Швейцарії заявив, що робить все можливе, щоб "серйозно застосувати" санкції проти РФ Фото: президент Швейцарії Ален Берсе (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Швейцарія рішуче засуджує війну Росії проти України та робить усе можливе, щоб серйозно запровадити санкції проти країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми прийняли санкції (ЄС) і, звичайно, ми сприймаємо це абсолютно серйозно, і ми просто робимо все можливе, щоб серйозно їх застосувати", - сказав президент Швейцарії Ален Берсе на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Він також зазначив, що Швейцарія рішуче засудила війну Росії проти України, країна дуже віддана гуманітарній допомозі Україні.

Нагадаємо, країни G7 занепокоєні можливістю ухилення Росії від санкцій через "лазівки" у Швейцарії.

До того ж, у Швейцарії виявили 126 випадків порушень санкцій проти РФ, однак державний секретаріат з економічних питань виписав лише два штрафи.

РБК-Україна також повідомляло, що Швейцарія збирається виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

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