Країни G7 занепокоєні можливістю ухилення РФ від санкцій через "лазівки" у Швейцарії, - ЗМІ
Посли країн "Великої сімки" надіслали Швейцарії листа у якому критикують "лазівки", які можуть дозволяти російським активам уникати санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesanzeiger.
У 2022 році Швейцарія заявила про замороження російських активів на суму близько 7,5 мільярда швейцарських франків, що зберігалися в країні. Посли країн G7 у листі ставлять цей факт під сумнів і зазначають, що за оцінками незалежних джерел загальна сума, що зберігається в Швейцарії, може бути значно більшою.
Також посли ставлять під сумнів положення про банківську таємницю у Швейцарії. Зазначається, що воно може бути використане для замітання слідів фінансових гаваней.
"Ми також стурбовані тим, що правоохоронці не можуть розслідувати незаконні фінансові структури, створені адвокатами, які зокрема виступають фінансовими посередниками, через захист приватного життя", – йдеться в листі.
Країни "Великої сімки" закликали Швейцарію приєднатися до робочої групи G7 REPO, яка координує впровадження санкцій, запроваджених через вторгнення Росії в Україну.
Раніше ми повідомляли, у Швейцарії виявили 126 випадків порушень санкцій проти Росії, однак державний секретаріат з економічних питань виписав лише два штрафи. Ще для 500 випадків обмежились роз’ясненнями.
Нагадаємо, країни G7 виділять додаткову допомогу Україні розміром у понад 5 млрд доларів.
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