У Швейцарії виявили понад 120 випадків порушень санкцій проти РФ

У Швейцарії виявили 126 випадків порушень санкцій проти Росії, однак Державний секретаріат з економічних питань (SECO) досі виписав лише два штрафи через порушення правил експорту до країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF .

Як повідомила керівник відділу безпеки товарів Федерального відомства митної та прикордонної безпеки Швейцарії Александра Маєр, відомство повідомило SECO про 126 випадків експорту, які порушують санкції. Ще для 500 - обмежились роз’ясненнями.

Зазначається, що здебільшого експортуються промислові товари всіх видів, меблі та предмети розкоші.

Зокрема, у травні 2022 року митники на швейцарському кордоні зупинили експортера, який хотів вивезти 1850 кілограмів мастильних матеріалів до Росії. Це - один із двох випадків, у яких Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань наклав штраф. Експортера зобов’язали сплатити лише 4500 франків, оскільки керівник компанії не знав про заборону.

Як повідомляється, більшість порушень санкцій у Швейцарії виявляються митницею, оскільки компанії самі декларують, що їхній експорт спрямовується до Росії.

"На сьогоднішній день склалася така ситуація, що ті, хто декларує і розголошує це, не знають про правила. Санкційні правила коригувалися безліч разів. Перелік товарів, які підпадають під санкції, постійно змінюється. Ненавмисне порушення санкцій може статися через недостатню обережність", - зазначила Маєр.

У SECO пояснюють невелику кількість штрафів тим, що обробка повідомлення від митниці про можливе порушення "вимагає багато часу і ресурсів".

Як зазначає видання, наразі майже не залишилося товарів, які можна експортувати до Росії - винятки стосуються певних лабораторних реактивів та медичних препаратів.