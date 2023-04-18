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Президент Швейцарии заявил, что делает все возможное, чтобы "серьезно применить" санкции против РФ

Новина українською →
Швейцария, Вторник 18 апреля 2023 15:12
Президент Швейцарии заявил, что делает все возможное, чтобы "серьезно применить" санкции против РФ Фото: президент Швейцарии Ален Берсе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Швейцария решительно осуждает войну России против Украины и делает все возможное, чтобы серьезно ввести санкции против страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы приняли санкции (ЕС) и, конечно, мы воспринимаем это абсолютно серьезно, и мы просто делаем все возможное, чтобы серьезно их применить", - сказал президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он также отметил, что Швейцария решительно осудила войну России против Украины, страна очень привержена гуманитарной помощи Украине.

Напомним, страны G7 обеспокоены возможностью уклонения России от санкций из-за "лазейки" в Швейцарии.

К тому же, в Швейцарии выявили 126 случаев нарушений санкций против РФ, однако государственный секретариат по экономическим вопросам выписал всего два штрафа.

РБК-Украина также сообщало, что Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов к 2028 году.

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