Президент Сербії розкритикував НАТО через сутички в Косові

Президент Сербії Александар Вучич прокоментував події в Косові та розкритикував миротворців НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.
Вучич звинуватив прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті в екскалації конфлікту та заявив, що миротворці НАТО не захистили сербів і не змогли запобігти насиллю.
"Події на півночі Косово стали наслідком бажання Курті привести до кровопролиття цілий регіон та викликати великий конфлікт між сербами й НАТО, він єдиний винний у всьому що відбувається", - заявив президент Сербії.
Сербський лідер, також, звернувся до співвітчизників, які протестують у Косові та закликав їх діяти мирно та не вступати в конфлікти із миротворцями НАТО.
Десятки косовських сербів влаштували мітинги та намагалисья не допустити до виконання своїх обов'язків нових мерів-албанців. Вони заявили, що вважають їх нелегітимними.
Як зазначається, поліція Косово почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу. А президент Сербії Александар Вучич наказав армії терміново висуватись у бік Косова.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Косово знизити напруженість у відносинах з Сербією та зазначив, що обидві країни повинні брати участь у діалозі під керівництвом ЄС.
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