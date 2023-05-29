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Генсек НАТО закликав Косово знизити напруженість у відносинах з Сербією

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Понеділок 29 травня 2023 01:45
Генсек НАТО закликав Косово знизити напруженість у відносинах з Сербією Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Через заворушення між спеціальною косовською поліцією та сербами у Звечані, Зубін-Потоці та Лепосавичі генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Косово знизити напругу у відносинах із Сербією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Єнс Столтенберг обговорив із верховним представником Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозепом Боррелем ситуацію між Косово та Сербією і заявив, що обидві країни повинні брати участь у діалозі під керівництвом ЄС

"Приштина (Косово) повинна знизити ескалацію та не робити односторонніх дестабілізуючих кроків", - зауважив генсек НАТО.

26 травня, президент Сербії Александро Вучич наказав армії рухатися до кордону із Косово, тому що десятки косовських сербів намагались не допустити нових мерів-албанців, які склали присягу, до виконання своїх обов'язків. Вони бойокотували ці вибори і вважають їх нелегітимними.

Мітингувальники збудували барикади, а потім косовська поліція почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу.

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НАТО Косово Єнс Столтенберг Сербия
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