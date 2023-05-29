Генсек НАТО закликав Косово знизити напруженість у відносинах з Сербією

Через заворушення між спеціальною косовською поліцією та сербами у Звечані, Зубін-Потоці та Лепосавичі генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Косово знизити напругу у відносинах із Сербією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що Єнс Столтенберг обговорив із верховним представником Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозепом Боррелем ситуацію між Косово та Сербією і заявив, що обидві країни повинні брати участь у діалозі під керівництвом ЄС

26 травня, президент Сербії Александро Вучич наказав армії рухатися до кордону із Косово, тому що десятки косовських сербів намагались не допустити нових мерів-албанців, які склали присягу, до виконання своїх обов'язків. Вони бойокотували ці вибори і вважають їх нелегітимними.

Мітингувальники збудували барикади, а потім косовська поліція почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу.

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