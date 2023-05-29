Президент Сербии раскритиковал НАТО из-за столкновений в Косово

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал события в Косово и раскритиковал миротворцев НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.
Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в экскалации конфликта и заявил, что миротворцы НАТО не защитили сербов и не смогли предотвратить насилие.
"События на севере Косово стали следствием желания Курти привести к кровопролитию целый регион и вызвать большой конфликт между сербами и НАТО, он единственный виноват во всем, что происходит", - заявил президент Сербии.
Сербский лидер также обратился к соотечественникам, протестующим в Косово и призвал их действовать мирно и не вступать в конфликты с миротворцами НАТО.
Десятки косовских сербов устроили митинги и пытались не допустить к исполнению своих обязанностей новых мэров-албанцев. Они заявили, что считают их нелегитимными.
Как отмечается, полиция Косово начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа. А президент Сербии Александар Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией и отметил, что обе страны должны участвовать в диалоге под руководством ЕС.
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