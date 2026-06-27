Президент Сербії за рік до кінця терміну заявив про відставку

Попередні заяви Вучича та протести у Сербії

Нагадаємо, Александар Вучич уже неодноразово натякав на можливість дострокового складання повноважень. Наприкінці травня 2026 року під час свого візиту до Китаю він уперше публічно припустив, що Вучич може незабаром подати у відставку через наближення кінця його мандату.

На той момент у Белграді тривали багатотисячні акції протесту опозиції, проте сам сербський лідер назвав їх "порожніми".

Згодом, у першій половині червня, очільник держави уточнив свої політичні плани. В ефірі Радіо Белград чинний президент заявив, що Вучич зібрався у відставку заради посади прем'єр-міністра і розглядає можливість висунення своєї кандидатури на очолення уряду.

Він також підкреслив, що це рішення може бути реалізоване значно швидше, ніж очікувало суспільство.

Водночас у країні не вщухало внутрішнє напруження. Нещодавно у місті Нові-Сад спалахнули чергові вуличні протести з вимогою відставки Вучича.

Мітингарі вийшли на вулиці через катастрофу з обвалом навісу на залізничному вокзалі, що забрала життя 16 людей, та звинуватили владну Сербську прогресивну партію у системній корупції та неефективному управлінні.