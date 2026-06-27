Президент Сербии за год до конца срока заявил об отставке

Предыдущие заявления Вучича и протесты в Сербии

Напомним, Александр Вучич уже неоднократно намекал на возможность досрочного сложения полномочий. В конце мая 2026 г. во время своего визита в Китай он впервые публично предположил, что Вучич может вскоре подать в отставку из-за приближающегося конца его мандата.

В тот момент в Белграде продолжались многотысячные акции протеста оппозиции, однако сам сербский лидер назвал их "пустыми".

Впоследствии, в первой половине июня, глава государства уточнил свои политические планы. В эфире "Радио Белград" действующий президент заявил, что Вучич собрался в отставку ради должности премьер-министра и рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на возглавление правительства.

Он также подчеркнул, что это решение может быть реализовано гораздо быстрее, чем ожидалось общество.

В то же время в стране не утихало внутреннее напряжение. Недавно в городе Нови-Сад вспыхнули очередные уличные протесты с требованием отставки Вучича.

Митингующие вышли на улицы из-за катастрофы с обвалом навеса на железнодорожном вокзале, унесшей жизни 16 человек, и обвинили властную Сербскую прогрессивную партию в системной коррупции и неэффективном управлении.