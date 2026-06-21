У Сербії чергові вуличні протести з вимогою відставки Вучича

Тисячі людей вийшли на вулиці міста Нові-Сад у Сербії. Протестувальники вшанували пам'ять загиблих через обвал навісу на вокзалі та висунули жорсткі політичні вимоги до уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Приводом для протесту стала катастрофа 2024 року, коли внаслідок обвалу конструкцій залізничного вокзалу загинули 16 людей. Люди впевнені: це не просто нещасний випадок, а результат системної корупції в країні.

Читайте також: В ЄС розглядають пришвидшення вступу шести країн

Постійні мітинги ставлять під загрозу 13-річне правління популіста Александара Вучича. Його Сербська прогресивна партія (СНС) опинилася в центрі скандалу.

Опозиція та правозахисники називають трагедію символом корупції та заявляють про тотальну неефективність управління будівельними проєктами. Влада ці звинувачення відкидає.

Як відбувався протест

У Нові-Саді, другому за величиною місті країни, люди стояли при температурі близько 30 градусів та скандували "Перемога", відверто глузуючи з чинного президента, повідомляє кореспондент агенції.

Багато молоді вдягли футболки "Студенти перемагають", адже саме студентський рух став рушійною силою протесту. Активісти хочуть кинути виклик Вучичу на найближчому голосуванні.

Офіційно вибори заплановані на 2027 рік, проте тиск вулиці змушує владу нервувати. Вучич уже натякнув, що може призначити їх раніше.

Чого вимагали протестувальники

Список претензій до керівництва країни величезний. Опозиція звинувачує команду Вучича у:

фальсифікації результатів попередніх виборів;

насильстві проти політичних опонентів;

придушенні свободи незалежних медіа;

тісних зв'язках з організованою злочинністю.

Чим відповів Вучич

Сербський президент під час прямого ефіру анонсував мітинг своїх прихильників на 27 червня. Тепер вже Вучич намагається перехопити ініціативу.

"Я закликаю людей не виявляти гніву ні до кого... а зібратися під сербським прапором", - заявив він.

Ситуація в Сербії викликає занепокоєння в Європі. Країна є кандидатом на вступ до ЄС, проте Брюссель висуває суворі умови.

Белград має довести реальне верховенство права. Потрібно забезпечити чесні вибори та незалежне судочинство.

Також від Сербії чекають узгодження зовнішньої політики. Йдеться про запровадження санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Але поки що країна балансує між Заходом та Москвою.