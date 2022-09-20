Президент Сербії пророкує "великий світовий конфлікт" через кілька місяців

Президент Сербії Александр Вучич заговорив про "великий світовий конфлікт", який трапиться через два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.
"Я припускаю, що від етапу "спеціальної військової операції" ми підходимо до великого військового конфлікту, і тепер питання про те, де проходять кордони", - заявив Вучич.
Президент заявив, що у найближчі 7-10 днів будуть ухвалені важливі рішення. А вже через місяць чи два місяці ситуація перейде у "великий світовий конфлікт".
"Подібного у нас не було з часів Другої світової війни", - додав Вучич.
Незабаром буде тільки ще більше ускладнення відносин між Заходом та Росією і Заходом та Китаєм.
Нагадаємо, що російські окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.
Пізніше, у Білому домі заявили, що президент РФ Володимир Путін може готуватися до проведення мобілізації.
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