Президент Сербии предсказывает "большой мировой конфликт" через несколько месяцев

"Я предполагаю, что от этапа "специальной военной операции" мы подходим к большому военному конфликту, и теперь вопрос о том, где проходят границы", - заявил Вучич.

Президент заявил, что в ближайшие 7-10 дней будут приняты важные решения. А уже через месяц или два месяца ситуация перейдет в "большой мировой конфликт".

"Подобного у нас не было со времен Второй мировой войны", – добавил Вучич.

Вскоре будет только еще большее усложнение отношений между Западом и Россией и Западом и Китаем.