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Президент Сербии предсказывает "большой мировой конфликт" через несколько месяцев

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Сербии Александр Вучич заговорил о "большом мировом конфликте", который произойдет через два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .

"Я предполагаю, что от этапа "специальной военной операции" мы подходим к большому военному конфликту, и теперь вопрос о том, где проходят границы", - заявил Вучич.

Президент заявил, что в ближайшие 7-10 дней будут приняты важные решения. А уже через месяц или два месяца ситуация перейдет в "большой мировой конфликт".

"Подобного у нас не было со времен Второй мировой войны", – добавил Вучич.

Вскоре будет только еще большее усложнение отношений между Западом и Россией и Западом и Китаем.

Напомним, что российские оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России.

Позже в Белом доме заявили, что президент РФ Владимир Путин может готовиться к проведению мобилизации.

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