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Президент Сербії назвав країни, які нібито відкликали визнання незалежності Косово

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Середа 04 січня 2023 23:57
Президент Сербії назвав країни, які нібито відкликали визнання незалежності Косово Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Сербії Олександр Вучич повідомив, що 106 країн світу не визнали незалежності Косова, ще 84 визнають, а також три країни — "не повністю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blic.

Глава Сербії також розповів, які дев'ять країн відкликали визнання Косова.

"У нас є десять країн, які відкликали визнання: Сомалі, Буркіна-Фасо, Габон, Есватині, Лівія, Гвінея, Антигуа та Барбуда, Сент-Люсія, Мальдіви... Очікуємо і на десяту", - зазначив він.

Раніше Вучич заявив, що одним із пріоритетних напрямків для Сербії є зміцнення та посилення армії. Зокрема, планують збільшити кількість військових спецназу та підвищити їм заробітну плату.

Нагадаємо, раніше на кордоні частково визнаного Косово сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Яріні", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

Через кілька днів конфлікт вдалося залагодити після звернення президента Сербії до протестувальників із проханням розібрати барикади.

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