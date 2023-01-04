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Президент Сербии назвал страны, которые якобы отозвали признание независимости Косово

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Среда 04 января 2023 23:57
Президент Сербии назвал страны, которые якобы отозвали признание независимости Косово Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что 106 стран мира не признали независимость Косово, еще 84 признают, а также три страны — "не полностью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.

Глава Сербии также рассказал, какие девять стран отозвали признание Косово.

"У нас есть десять стран, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы… Ожидаем и десятую", - отметил он.

Ранее Вучич заявил, что одним из приоритетных направлений для Сербии является укрепление и усиление армии. В частности, планируют увеличить количество военных спецназа и повысить им заработную плату.

Напомним, ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

Через несколько дней конфликт удалось уладить после обращения президента Сербии к протестующим с просьбой разобрать баррикады.

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