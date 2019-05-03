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Президент Косово призвал США помочь в налаживании отношений с Сербией

Новости » Политика    03.05.2019 - 00:26
Президент Косово призвал США помочь в налаживании отношений с Сербией
Фото: Хашим Тачи (president-ksgov.net)

Тачи недоволен саммитом с участием Меркель и Макроном в Берлине

Президент Косово Хашим Тачи считает, что Вашингтон должен играть ведущую роль в процессе нормализации отношений его страны с Сербией, потому что Европейский союз слишком "слабый и разобщенный". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Заявление Тачи прозвучало 2 мая, через три дня после саммита лидеров Балканских стран в Берлине при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Емманюеля Макрона.

"В Берлине мы вновь увидели, насколько слабой является Европа, насколько разобщенным является Евросоюз", - сказал президент Косово.

По его мнению, "ни одна сделка не будет достигнута без динамической и ведущей роли Соединенных Штатов Америки".

Ранее Тачи предполагал, что соглашения с Сербией удастся достичь к концу 2019 года.

На вопрос, реальна ли еще такая перспектива, президент Косово ответил, что надеется на это.

"Надеюсь, что так. Если нет, мы потеряем десять лет", - заявил он.

Напомним, Косово и Сербия договорились возобновить переговоры в начале июля. Президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александар Вучич договорились встретиться в Париже.

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