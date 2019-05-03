Президент Косово призвал США помочь в налаживании отношений с Сербией

Тачи недоволен саммитом с участием Меркель и Макроном в Берлине
Президент Косово Хашим Тачи считает, что Вашингтон должен играть ведущую роль в процессе нормализации отношений его страны с Сербией, потому что Европейский союз слишком "слабый и разобщенный". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Заявление Тачи прозвучало 2 мая, через три дня после саммита лидеров Балканских стран в Берлине при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Емманюеля Макрона.
"В Берлине мы вновь увидели, насколько слабой является Европа, насколько разобщенным является Евросоюз", - сказал президент Косово.
По его мнению, "ни одна сделка не будет достигнута без динамической и ведущей роли Соединенных Штатов Америки".
Ранее Тачи предполагал, что соглашения с Сербией удастся достичь к концу 2019 года.
На вопрос, реальна ли еще такая перспектива, президент Косово ответил, что надеется на это.
"Надеюсь, что так. Если нет, мы потеряем десять лет", - заявил он.
Напомним, Косово и Сербия договорились возобновить переговоры в начале июля. Президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александар Вучич договорились встретиться в Париже.