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Президент Сербии предложил Белград в качестве места для переговоров России и Украины

Фото: президент Сербии Александр Вучич (flickr by Tib Tib)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде. Он напомнил, что ранее столица его страны уже выступала в качестве площадки для диалога по урегулированию международных конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича на телеканале Happy TV.

"Что касается нас (Сербии - ред.), то мы больше всего хотели бы, чтобы наступил мир. Мы не вмешиваемся ни во что. Если кто-то считает, что Белград - это хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить (в качестве площадки для переговоров - ред.)", - сказал Вучич.

Сербский лидер напомнил, что ранее в Белграде уже проходили переговоры по Украине. Вучич добавил, что разговаривал с главами МИД Украины и России Александром Алексанровичем и Сергеем Лавровым.

Напомним, 29 марта в Стамбуле пройдут очередные переговоры России и Украины. По данным источников Reuters, Путин не готов идти на компромисс в мирном диалоге с украинской стороной.

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