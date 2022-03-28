Президент Сербии предложил Белград в качестве места для переговоров России и Украины

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде. Он напомнил, что ранее столица его страны уже выступала в качестве площадки для диалога по урегулированию международных конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича на телеканале Happy TV.