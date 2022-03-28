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Путин не готов идти на компромиссы в мирных переговорах с Украиной, - Reuters

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 22:01
Путин не готов идти на компромиссы в мирных переговорах с Украиной, - Reuters Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

По словам анонимного чиновника США, президент Российской Федерации Владимир Путин пока что, якобы, не готов идти на компромисс в мирных переговорах с Украиной. Не знает насколько далеко придется зайти нашей стране, чтобы убедить оккупанта прекратить войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все, что я видел, говорит о том, что он не желает идти на компромисс сейчас", - заявил чиновник Госдепартамента США.

По его словам, он не может сказать, насколько далеко придется зайти Украине ограничивая свой суверенитет и решения, чтобы Путин прекратил войну на территории нашей страны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания The Times президент Украины Владимир Зеленский якобы из-за российского олигарха Абрамовича передал записку Путину, на что последний заявил о намерении уничтожить Украину.

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