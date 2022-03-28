Президент Сербії запропонував Белград в якості місця для переговорів Росії і України

Президент Сербії Олександр Вучич запропонував провести переговори Росії та України в Белграді. Він нагадав, що раніше столиця його країни вже виступала в якості майданчика для діалогу з врегулювання міжнародних конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вучича на телеканалі Happy TV.