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Президент Румынии заявил о готовности увеличить присутствие НАТО на территории страны

Новина українською →
Среда 26 января 2022 16:49
Президент Румынии заявил о готовности увеличить присутствие НАТО на территории страны Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (flickr.com/eppofficial)
Автор: Валерия Полищук

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории. При этом он подчеркнул, что у Румынии и Украины 600 км общей границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G4.

"Мы готовы принять усиленное присутствие союзников на нашей территории", - сказал президент, который подчеркнул необходимость солидарности в рамках НАТО и ЕС.

Он также добавил, что наращивание сил России в Черноморском регионе влияет на безопасность.

"Массовое наращивание Россией военного присутствия в Черноморском регионе влияет на международную безопасность. Эти действия России повышают вероятность применения силы против Украины", - заявил Йоханнис.

Глава государства призвал румын не бояться возможной войны.

"Румыния, как член НАТО, пользуется всеми гарантиями безопасности. Я заверяю румынских граждан, что мы вместе с нашими союзниками готовы обсуждать, решать и осуществлять наилучшие меры для нашей безопасности, для безопасности всех", - заявил Йоханнис.

Напомним, ранее в Италии заявили, что готовы усилить восточный фланг НАТО из-за наращивания российских войск возле Украины.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс готов развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге.

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