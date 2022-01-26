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Италия усилит восточный фланг НАТО из-за наращивания войск РФ возле Украины

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Киев, Среда 26 января 2022 14:22
Италия усилит восточный фланг НАТО из-за наращивания войск РФ возле Украины Фото: глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини (facebook.com/lorenzogueriniufficiale)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с ростом нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Италии.

"Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг и Италия будет принимать в этом процессе активную роль", - сказал Гуэрини.

По его словам, современными итальянскими самолетами уже была усилена авиационная база НАТО в Румынии, которая находится почти на границе с Украиной.

Кроме этого, министр отметил, что командованием НАТО подготовлен специальный план на случай обострения ситуации на российско-украинской границе при участии итальянских военнослужащих.

В то же время Гуэрини отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, а значит приоритетом остается конструктивный диалог.

"При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", - резюмировал глава Минобороны Италии.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге.

При этом американский президент Джо Байден подчеркнул, что США и Германия едины по вопросу защиты восточного фланга НАТО от агрессии России и Вашингтон продолжит оказывать поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

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НАТО Италия Вторжение России в Украину
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