Президент Румунії заявив про готовність збільшити присутність НАТО на території країни
Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що Румунія готова збільшити присутність військового контингенту НАТО на своїй території. При цьому він підкреслив, що у Румунії та України 600 км спільного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на G4.
"Ми готові прийняти посилену присутність союзників на нашій території", - сказав президент, який підкреслив необхідність солідарності в рамках НАТО і ЄС.
Він також додав, що нарощування сил Росії в Чорноморському регіоні впливає на безпеку.
"Масове нарощування Росією військової присутності в Чорноморському регіоні впливає на міжнародну безпеку. Ці дії Росії підвищують ймовірність застосування сили проти України", - заявив Йоханніс.
Глава держави закликав румунів не боятися можливої війни.
"Румунія, як член НАТО, користується всіма гарантіями безпеки. Я запевняю румунських громадян, що ми разом з нашими союзниками готові обговорювати, вирішувати і здійснювати найкращі заходи для нашої безпеки, для безпеки всіх", - заявив Йоханніс.
Нагадаємо, раніше в Італії заявили, що готові посилити східний фланг НАТО через нарощування російських військ біля України.
Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс готовий розгорнути флот розвідувальних дронів на східному фланзі.