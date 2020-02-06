Президент Румынии снова выдвинул Орбана кандидатом в премьеры

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг попросил экс-премьера Людовика Орбана сформировать новое правительство после вынесение вотума недоверия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Йоханниса, он предложил снова назначить Орбана премьером после того, как румынский парламент 5 февраля вынес его правительству вотум недоверия.

"Я решил попросить Орбана создать новый Кабинет министров. Я уже неоднократного говорил, что это правильный выбор", - подчеркнул он.

Напомним, в среду, 5 февраля, парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия действующему правительству, которое возглавляет лидер правоцентристской Национал-либеральной партии Людовик Орбан. За объявление недоверия правительству Орбана проголосовал 261 депутат.

Как писало РБК-Украина, 30 января румынская оппозиционная Социал-демократическая партия и Демократический союз венгров Румынии внесли в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Орбана. Предложение было внесено после того, как правительство взяло на себя ответственность за законопроект об избрании мэров в два тура.

Кроме того, Конституционный суд Румынии признал незаконным избрание Теодора Мелешкану на пост спикера Сената. Суд пришел к выводу, что избрание спикера при поддержке другой партии противоречит регламенту Сената, потому что "нарушает принцип конфигурации парламентских фракций".