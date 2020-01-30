В парламент Румынии внесли предложение о вотуме недоверия правительству

Фото: парламент Румынии (EPA)

Такое решение было принято после того, как кабмин принял ответственность за законопроект об избрании мэров в два тура

Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) внесли в румынский парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Лудовика Орбана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Agerpres.

Как сообщается, данный шаг сделан после того, как кабинет принял на себя ответственность за законопроект об избрании мэров в два тура. Согласно действующему избирательному законодательству, местные органы власти, в том числе мэры, избираются в ходе одного тура. Выборы в местные органы власти должны пройти в Румынии летом 2020 года.

Парламентская процедура принятия правительством ответственности за тот или иной законопроект дает оппозиции возможность в трехдневный срок поставить вопрос о доверии кабинету, который, таким образом, может быть отправлен в отставку. Если этого не произойдет, то соответствующий законопроект считается принятым.

Социал-демократы утверждают, что попытка изменить избирательное законодательство менее чем за полгода до выборов противоречит решениям Конституционного суда Румынии и рекомендациям экспертов Венецианской комиссии.

Считается, что выборы местных органов власти в один тур дают преимущество находящейся у власти партии, в данном случае СДП, представители которой находятся во главе большинства румынских мэрий.

Напомним, Конституционный суд Румынии признал незаконным избрание Теодора Мелешкану на пост спикера Сената. Суд пришел к выводу, что избрание спикера при поддержке другой партии противоречит регламенту Сената, потому что "нарушает принцип конфигурации парламентских фракций".

Отметим, 24 ноября в Румынии прошел второй тур президентских выборов, на которых победу одержал действующий лидер страны Клаус Йоханнис.