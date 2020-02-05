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Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству

Новости » Политика     05.02.2020 - 16:21
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству
Фото: парламент Румынии (EPA)

За решение проголосовал 261 депутат

Парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия действующему правительству, которое возглавляет лидер правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовик Орбан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Insider.

Как отмечается, за решение проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 233.

Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия после того, как правительство взяло на себя ответственность за реформу избирательного законодательства. Согласно них, мэров городов должны выбирать не в один тур выборов, а в два.

По словам представителей Либерал-демократической партии, досрочные парламентские выборы могут провести вместе с местными - то есть летом этого года.

Напомним, 30 января оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) внесли в румынский парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Лудовика Орбана.

Кроме того, Конституционный суд Румынии признал незаконным избрание Теодора Мелешкану на пост спикера Сената. Суд пришел к выводу, что избрание спикера при поддержке другой партии противоречит регламенту Сената, потому что "нарушает принцип конфигурации парламентских фракций".

Отметим, 24 ноября в Румынии состоялся второй тур президентских выборов, на которых победу одержал действующий лидер страны Клаус Йоханнис.

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