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Суд Румынии признал неконституционным избрание спикера Сената

Новости » Политика     22.01.2020 - 17:05
Суд Румынии признал неконституционным избрание спикера Сената
Фото: Теодор Мелешкану (flickr com eu2017ee)

Теодор Мелешкану заявил, что не будет подавать в отставку до официальной публикации мотивационной части решения суда

Конституционный суд Румынии признал незаконным избрание Теодора Мелешкану на пост спикера Сената. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.ro.

Как сообщается, Мелешкану был избран на должность в сентябре 2019 года. На тот момент он был членом Альянса либералов и демократов (ALDE), но его кандидатуру предложила и поддержала Социал-демократическая партия (PSD).

Эти две политические силы формировали правящую коалицию, однако на момент избрания Мелешкану на пост спикера Сената она уже распалась.

После избрания Мелешкану был исключен из ALDE и представители партии обратились в Конституционный суд.

Суд пришел к выводу, что избрание спикера при поддержке другой партии противоречит регламенту Сената, потому что "нарушает принцип конфигурации парламентских фракций".

Спикер Сената - второй по значению пост в Румынии после президента.

Теодор Мелешкану заявил, что не будет подавать в отставку до официальной публикации мотивационной части решения суда.

"К публикации я буду продолжать придерживаться тех прерогатив, которые у нас есть, после публикации мы будем консультироваться, чтобы найти лучшее решение", - заявил он.

Напомним, 24 ноября в Румынии прошел второй тур президентских выборов, на которых победу одержал действующий лидер страны Клаус Йоханнис.

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