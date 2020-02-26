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Президент Румынии выдвинул кандидатуру "переходного" премьера

Новости » Политика     26.02.2020 - 21:32
Президент Румынии выдвинул кандидатуру "переходного" премьера
Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Временным премьером Румынии стал Флорин Кицу

Президент Румынии Клаус Йоханнис выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности министра финансов Флорина Кицу на пост премьер-министра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediafax.

При этом, Йоханнис поручил Кицу сформировать переходное правительство, которое будет работать до парламентских выборов в ноябре.

"Я хочу быстро разблокировать этот тупик, моя кандидатура на пост премьер-министра - министр финансов Флорин Кицу", - заявил президент.

У парламента Румынии есть 15 дней, чтобы утвердить состав нового кабинета министра.

"Я надеюсь, что он (Кицу - ред.) вскоре соберет состав нового правительства, составит правительственную программу и представит ее законодателям", - добавил президент.

Флорин Кицу был министром финансов в правительстве меньшинства Людовика Орбана, которому парламент выразил недоверие в начале этого месяца. Голосование инициировали оппозиционные социал-демократы, крупнейшая парламентская группа.

Напомним, 25 февраля премьер-министр Румынии Людовик Орбан сложил свои полномочия. По словам президента, данное решение было вызвано бойкотом, который состоялся во время заседания парламента со стороны Социал-демократической партии.

Добавим, что 5 февраля парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия действующему правительству, которое возглавляет лидер правоцентристской Национал-либеральной партии.

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