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Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра

Новини » Політика     26.02.2020 - 21:32
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Тимчасовим прем'єром Румунії став Флорін Кицу

Президент Румунії Клаус Йоханнис висунув кандидатуру виконуючого обов'язки міністра фінансів Флоріна Кицу на пост прем'єр-міністра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediafax.

При цьому, Йоханнис доручив Кицу сформувати перехідний уряд, який працюватиме до парламентських виборів у листопаді.

"Я хочу швидко розблокувати цей глухий кут, моя кандидатура на пост прем'єр-міністра - міністр фінансів Флорін Кицу", - заявив президент.

У парламенту Румунії є 15 днів, щоб затвердити склад нового кабінету міністра.

"Я сподіваюся, що він (Кицу - ред.) незабаром збере склад нового уряду, складе урядову програму та представить її законодавцям", - додав президент.

Флорін Кицу був міністром фінансів в уряді меншини Людовика Орбана, якому парламент висловив недовіру на початку цього місяця. Голосування ініціювали опозиційні соціал-демократи, найбільша парламентська група.

Нагадаємо, 25 лютого прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан склав свої повноваження. За словами президента, це рішення було викликане бойкотом, який відбувся під час засідання парламенту з боку Соціал-демократичної партії.

Додамо, що 5 лютого парламент Румунії проголосував за вотум недовіри чинного уряду, який очолює лідер правоцентристської Націонал-ліберальної партії.

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