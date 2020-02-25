Премьер-министр Румынии сложил полномочия

Фото: Людовик Орбан (facebook com ludovic orban 79)

По словам президента Румынии, Орбан подал в отставку из-за байкота на заседании парламента со стороны Социал-демократической партии

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан сложил свои полномочия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G4media.

По словам президента Клауса Йоханниса, данная ситуация была вызвана бойкотом состоявшегося в понедельник заседания парламента со стороны Социал-демократической партии.

Президент Румынии добавил, что принял отставку главы кабинета и созвал на среду, 26 февраля, консультации с парламентскими политическими партиями с целью выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра.

Напомним, 5 февраля парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия действующему правительству, которое возглавляет лидер правоцентристской Национал-либеральной партии.

30 января румынская оппозиционная Социал-демократическая партия и Демократический союз венгров Румынии внесли в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Орбана. Предложение было внесено после того, как правительство взяло на себя ответственность за законопроект об избрании мэров в два тура.

Кроме того, Конституционный суд Румынии признал незаконным избрание Теодора Мелешкану на пост спикера Сената. Суд пришел к выводу, что избрание спикера при поддержке другой партии противоречит регламенту Сената, потому что "нарушает принцип конфигурации парламентских фракций".