ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Румынии о статусе кандидата в ЕС для Украины: будет выгодным для обеих сторон

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 16:26
Президент Румынии о статусе кандидата в ЕС для Украины: будет выгодным для обеих сторон Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (twitter.com/KlausIohannis)
Автор: Иван Носальский

В Румынии считают, что ЕС необходимо предоставить статус кандидата Украине. Это будет правильным решением для развития Евросоюза.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом по результатам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", - подчеркнул политик.

Также он добавил, что были предприняты попытки усилить поиск решения разногласий по вопросу возможного кандидатства для Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты, на которых обсуждались заявки на вступление в ЕС трех стран: Украины, Молдовы и Грузии. Окончательное решение ЕК примет в пятницу, 17 июня.

Также мы писали, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, статус кандидата на вступление в ЕС позволит закрепить европейский вектор развития для украинского государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Румыния Вступление в ЕС
NEWS
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского