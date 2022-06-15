Президент Румынии о статусе кандидата в ЕС для Украины: будет выгодным для обеих сторон
В Румынии считают, что ЕС необходимо предоставить статус кандидата Украине. Это будет правильным решением для развития Евросоюза.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом по результатам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", - подчеркнул политик.
Также он добавил, что были предприняты попытки усилить поиск решения разногласий по вопросу возможного кандидатства для Украины.
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты, на которых обсуждались заявки на вступление в ЕС трех стран: Украины, Молдовы и Грузии. Окончательное решение ЕК примет в пятницу, 17 июня.
Также мы писали, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, статус кандидата на вступление в ЕС позволит закрепить европейский вектор развития для украинского государства.
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