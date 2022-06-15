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Президент Румунії щодо статусу кандидата в ЄС для України: буде вигідним для обох сторін

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Середа 15 червня 2022 16:26
Президент Румунії щодо статусу кандидата в ЄС для України: буде вигідним для обох сторін Фото: президент Румунії Клаус Йоханніс (twitter.com/KlausIohannis)
Автор: Іван Носальський

У Румунії вважають, що ЄС має надати статус кандидата Україні. Це буде правильне рішення для розвитку Євросоюзу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це за результатами зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив президент Румунії Клаус Йоханніс.

"На мою думку, статус кандидата має бути надано якнайшвидше, це правильне рішення з погляду моралі, економіки та безпеки", - наголосив політик.

Також він додав, що було зроблено спроби посилити пошук вирішення розбіжностей щодо питання можливого кандидатства для України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія провела попередні дебати, на яких обговорювалися заявки на вступ до ЄС трьох країн: України, Молдови та Грузії. Остаточне рішення ЄК ухвалить у п'ятницю, 17 червня.

Також ми писали, що, за словами Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, статус кандидата на вступ до ЄС дозволить закріпити європейський вектор розвитку для української держави.

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