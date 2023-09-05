Президент Румунії заперечив падіння російських безпілотників на території країни

На території Румунії нібито не падали російські безпілотники, як стверджує українська сторона.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

"Можу вам сказати, що не було ніякої деталі, ніякого безпілотника, ніякої частини будь-якого пристрою, який опинився б у Румунії. Ми здійснюємо повний контроль над нашим національним простором, ми перевірили абсолютно все, і можу заспокоїти населення: нічого не влучило в Румунію", - наголосив глава румунської держави.

Водночас він зазначив, що влада країни стурбована, оскільки російські атаки "відбуваються на дуже невеликій відстані від кордону з Румунією".

За словами Йоганніса, під час останнього саміту НАТО країни Альянсу визначилися з алгоритмом дій на випадок, якщо "щось впаде на їхню територію".

"Звичайно, так, у нас є сценарій, так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Це очевидно, але це не означає, що ми хочемо, щоби щось подібне сталося", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували портову інфраструктуру України в Одеській області. Для цього вони використовували дрони-камікадзе "Шахед".

У Міністерстві закордонних справ України пізніше розповіли, що російські дрони вдарили по Румунії. Цю інформацію одразу спростували у МЗС та Міноборони Румунії.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна має фотодокази падіння російських дронів на території Румунії.