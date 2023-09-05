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Президент Румынии опроверг падение российских беспилотников на территории страны

Вторник 05 сентября 2023 19:23
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Президент Румынии опроверг падение российских беспилотников на территории страны Фото: Клаус Йоханнис, президент Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На территории Румынии якобы не падали российские беспилотники, как об этом утверждает украинская сторона.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии. Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию", - подчеркнул глава румынского государства.

В то же время он отметил, что власти страны обеспокоены, поскольку российские атаки "происходят на очень небольшом расстоянии от границы с Румынией".

По словам Йоханниса, во время последнего саммита НАТО страны Альянса определились с алгоритмом действий на случай, если "что-то упадет на их территории".

"Конечно, да, у нас есть сценарий, да, у нас есть план на каждый возможный инцидент. Это очевидно, но это не значит, что мы хотим, чтобы что-то подобное произошло", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области. Для этого они использовали дроны-камикадзе "Шахед".

В Министерстве иностранных дел Украины позже рассказали, что российские дроны ударили по Румынии. Эту информацию сразу опровергли в МИД и Минобороны Румынии.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у нашей страны есть фотодоказательства падения российских дронов на территории Румынии.

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