Президент Румынии опроверг падение российских беспилотников на территории страны
На территории Румынии якобы не падали российские беспилотники, как об этом утверждает украинская сторона.
Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
"Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии. Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию", - подчеркнул глава румынского государства.
В то же время он отметил, что власти страны обеспокоены, поскольку российские атаки "происходят на очень небольшом расстоянии от границы с Румынией".
По словам Йоханниса, во время последнего саммита НАТО страны Альянса определились с алгоритмом действий на случай, если "что-то упадет на их территории".
"Конечно, да, у нас есть сценарий, да, у нас есть план на каждый возможный инцидент. Это очевидно, но это не значит, что мы хотим, чтобы что-то подобное произошло", - добавил он.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области. Для этого они использовали дроны-камикадзе "Шахед".
В Министерстве иностранных дел Украины позже рассказали, что российские дроны ударили по Румынии. Эту информацию сразу опровергли в МИД и Минобороны Румынии.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у нашей страны есть фотодоказательства падения российских дронов на территории Румынии.
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