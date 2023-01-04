Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про національні меншини

Сьогодні, 4 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Під час розмови лідери країн узгодили кроки з подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії.

Президент Румунії був стривожений нещодавно ухваленим Україною законом про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення румунської влади та представників румунської громади в Україні.

"Президент Клаус Йоганніс попросив президента Зеленського швидко знайти рішення для вирішення та усунення цих проблем", - йдеться в заяві.

Проте в ході розмови президенти домовилися, що найближчим часом міністри закордонних справ двох країн проведуть дискусії щодо двостороннього розв'язання зазначених питань.