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Президент Румынии попросил Зеленского пересмотреть закон о национальных меньшинствах

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина стала на шаг ближе к ЕС, приняв 13 декабря одно из главных требований к кандидатству, а именно закон о национальных меньшинствах. В Румынии данное решение было принято с беспокойством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Румынии.

Сегодня, 4 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом. В ходе разговора лидеры стран согласовали шаги по дальнейшему развитию украинско-румынского взаимодействия.

Президент Румынии был встревожен недавно принятым Украиной законом о национальных меньшинствах, который вызвал беспокойство и недовольство румынской власти и представителей румынской общины в Украине.

"Президент Клаус Иоганнис попросил президента Зеленского быстро найти решение для решения и устранения этих проблем", - говорится в заявлении.

Однако в ходе разговора президенты договорились, что в ближайшее время министры иностранных дел двух стран проведут дискуссии по двустороннему решению указанных вопросов.

Напомним, сегодня, 4 января, Зеленский обсудил с президентом Румынии украинскую формулу мира.

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Владимир ЗеленскийРумыния