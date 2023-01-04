Президент Румынии попросил Зеленского пересмотреть закон о национальных меньшинствах

Сегодня, 4 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом. В ходе разговора лидеры стран согласовали шаги по дальнейшему развитию украинско-румынского взаимодействия.

Президент Румынии был встревожен недавно принятым Украиной законом о национальных меньшинствах, который вызвал беспокойство и недовольство румынской власти и представителей румынской общины в Украине.

"Президент Клаус Иоганнис попросил президента Зеленского быстро найти решение для решения и устранения этих проблем", - говорится в заявлении.

Однако в ходе разговора президенты договорились, что в ближайшее время министры иностранных дел двух стран проведут дискуссии по двустороннему решению указанных вопросов.