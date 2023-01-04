Зеленський обговорив з президентом Румунії українську формулу миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом 4 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського.
Лідери країн узгодили кроки з подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, насамперед в оборонній галузі.
"Подякував за солідарність і підтримку Румунії в протистоянні російській агресії. Обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного", - написав Зеленський.
Зазначимо, що українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.
Як повідомлялося раніше, президент Румунії закликав збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі.
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