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Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про національні меншини

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Румунія, Середа 04 січня 2023 17:48
Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про національні меншини Фото: Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоханніс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна стала на крок ближче до ЄС, ухваливши 13 грудня одну з головних вимог до кандидатства, а саме закон про національні меншини. В Румунії дане рішення прийняли з занепокоєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Румунії.

Сьогодні, 4 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Під час розмови лідери країн узгодили кроки з подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії.

Президент Румунії був стривожений нещодавно ухваленим Україною законом про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення румунської влади та представників румунської громади в Україні.

"Президент Клаус Йоганніс попросив президента Зеленського швидко знайти рішення для вирішення та усунення цих проблем", - йдеться в заяві.

Проте в ході розмови президенти домовилися, що найближчим часом міністри закордонних справ двох країн проведуть дискусії щодо двостороннього розв'язання зазначених питань.

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, Зеленський обговорив з президентом Румунії українську формулу миру.

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