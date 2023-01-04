ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Румынии попросил Зеленского пересмотреть закон о национальных меньшинствах

Новина українською →
Румыния, Среда 04 января 2023 17:48
Президент Румынии попросил Зеленского пересмотреть закон о национальных меньшинствах Фото: Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина стала на шаг ближе к ЕС, приняв 13 декабря одно из главных требований к кандидатству, а именно закон о национальных меньшинствах. В Румынии данное решение было принято с беспокойством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Румынии.

Сегодня, 4 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом. В ходе разговора лидеры стран согласовали шаги по дальнейшему развитию украинско-румынского взаимодействия.

Президент Румынии был встревожен недавно принятым Украиной законом о национальных меньшинствах, который вызвал беспокойство и недовольство румынской власти и представителей румынской общины в Украине.

"Президент Клаус Иоганнис попросил президента Зеленского быстро найти решение для решения и устранения этих проблем", - говорится в заявлении.

Однако в ходе разговора президенты договорились, что в ближайшее время министры иностранных дел двух стран проведут дискуссии по двустороннему решению указанных вопросов.

Напомним, сегодня, 4 января, Зеленский обсудил с президентом Румынии украинскую формулу мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Румыния
NEWS
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет